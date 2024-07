Cena in una griglieria e scappa senza pagare il conto da oltre 100 euro: coppia denunciata

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Una coppia di Busto Arsizio (in provincia di Varese) è stata denunciata per essere fuggita senza pagare il conto dopo aver mangiato in una griglieria del centro cittadino. Stando a quanto riferito da altri commercianti della zona, i due, noti per avere problemi di tossicodipendenza, da oltre una settimana consumavano e bevevano gratis. I due sono accusati di insolvenza fraudolenta.

La cena in griglieria da oltre 100 euro

La polizia locale è intervenuta alcune sere fa dopo che il proprietario di una griglieria del centro di Busto Arsizio l'ha chiamata dicendo che una coppia ha cenato ed è andata via senza pagare il conto. Il ristoratore ha affermato che i due hanno consumato cibo e bevande per un costo totale che superava i 100 euro.

La volante è riuscita in poco tempo a rintracciare i fuggitivi, a identificarli e a denunciarli per insolvenza fraudolenta. I due sarebbero tossicodipendenti noti in zona che, stando al racconto di altri commercianti, da diverso tempo riuscivano a raggirare i gestori dei locali mangiando e bevendo senza mai pagare.

Da giorni mangiavano e bevevano gratis

Come riporta la Prealpina, i vigili erano già stati chiamati alcuni giorni fa per episodi simili: prima in un locale in via Galileo Galieli, poi in un altro di via Mameli. Entrambi tra la zona del centro e quella della stazione. Tuttavia, già altre volte la coppia avrebbe consumato senza pagare il conto, spesso sfruttando la confusione serale agendo, così, indisturbati e senza essere riconosciuti.

La coppia ora è stata bloccata e denunciata grazie alle telecamere di sorveglianza che sarebbero riuscite a inquadrarle. Una volta inquadrata, la coppia è stata riconosciuta e subito rintracciata.