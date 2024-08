Ruba croccantini e gin in un supermercato e viene arrestato: “L’ho fatto per il mio cane”

video suggerito

Due uomini di 22 e 27 anni sono stati arrestati perché accusati di aver rubato cinque confezioni di cibo per cani e quattro bottiglie di superalcolici al supermercato Iper di viale Belforte a Varese. Uno dei due ha affermato di averlo fatto per il suo cane.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di domenica 4 agosto, precisamente intorno alle 14, due uomini di 22 e 27 anni sono stati arrestati perché accusati di aver rubato cinque confezioni di cibo per cani e quattro bottiglie di superalcolici al supermercato Iper di viale Belforte a Varese. Hanno sottratto merce, a cui avevano tolto la placca antitaccheggio, per un valore complessivo di quasi 250 euro. Sono stati bloccati dagli addetti alla sorveglianza, che hanno poi chiamato i carabinieri.

L'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato i due che rubavano i prodotti dagli scaffali e li mettevano negli zaini. Quando sono stati portati in caserma, uno dei due – il 22enne che lavora come muratore ed è residente a Castronno – ha affermato: "L'ho fatto per il mio cane".

Il ragazzo ha infatti affermato di essere proprietario di un cagnolino. È stato multato recentemente perché l'animale era privo di microchip. Ha quindi sottratto le scatole di croccantini sostenendo che servissero per sfamarlo. Il furto delle bottiglie invece servivano per restituire il denaro all'amico che glielo aveva prestato per applicare il sistema elettronico di identificazione al cane.

La versione è stata confermata anche dal suo amico 27enne, che invece è domiciliato a Cuvio. I carabinieri hanno comunque arrestato entrambi con l'accusa di furto aggravato in concorso. Ieri mattina, lunedì 5 agosto, si è svolta l'udienza di convalida al Tribunale di Varese: per il momento i due sono stati scarcerati in attesa del processo per direttissima che si svolgerà a settembre.