“C’è un guasto al carrello”: allarme a Malpensa per un volo da Catania, poi l’aereo atterra senza problemi

Il comandante del volo Catania-Malpensa del 12 marzo ha segnalato un problema al carrello poco prima dell’atterraggio all’aeroporto varesino. È stata attivata la procedura d’emergenza con la massima allerta, ma alla fine l’aereo è riuscito ad atterrare senza difficoltà.

Foto di repertorio

È stata attivata la procedura d'emergenza con la massima allerta ieri sera, giovedì 12 marzo, all'aeroporto di Malpensa per un volo proveniente da Catania. Poco prima di atterrare, infatti, il comandante aveva segnalato alla torre di controllo un problema con uno pneumatico del carrello. Al Terminal 2 dello scalo varesino sono stati fatti arrivare numerosi mezzi di soccorso, ma alla fine l'aereo, della compagnia, è riuscito ad atterrare senza problemi. Non ci sono state conseguenze per equipaggio e passeggeri.

L'allarme è scattato poco dopo le 22 del 12 marzo. Il comandante del volo Ryanair FR1071 proveniente da Catania aveva contattato la torre di controllo dell'aeroporto di Malpensa poco prima della fase di iniziare la fase di atterraggio, segnalando un malfunzionamento al carrello. Pare che il problema riguardasse uno pneumatico e questo avrebbe potuto avere conseguenze al momento del contatto dell'aereo con il suolo.

Subito è stata attivata la procedura d'emergenza con la massima allerta. Nel giro di pochi minuti, al Terminal 2 sono arrivati una decina di mezzi di soccorso: ambulanze, auto mediche e vigili del fuoco del Comando provinciale di Varese, a supporto dei colleghi già presenti all'aeroporto di Malpensa. Al momento dell'atterraggio, però, il carrello ha ripreso a funzionare in modo corretto e l'aereo ha potuto terminare il suo volo senza problemi. Stando a quanto riferito, non ci sarebbero state conseguenze né per i passeggeri né per i membri dell'equipaggio e l'allarme è rientrato intorno a mezzanotte.