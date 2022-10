Carmela Fabbozzi, la 73enne uccisa a Malnate: oggi il funerale due mesi dopo il delitto È arrivato il nullaosta per il funerale, dopo due mesi. Due mesi da quel 22 luglio in cui Carmela Fabbozzi, 73enne di Malnate (Varese), è stata trovata senza vita in casa.

È arrivato il nullaosta per il funerale, dopo due mesi. Due mesi da quel 22 luglio in cui Carmela Fabbozzi, 73enne di Malnate (Varese), è stata trovata senza vita in casa.

Le esequie dopo due mesi

Le esequie, già fissate per il 23 agosto ma poi sospese dopo l’arresto del presunto assassino Sergio Domenichini, si svolgeranno dunque oggi, sabato 1 ottobre, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Martino. A poche decine di metri dalla casa di corte in cui il figlio Angelo, rientrando dopo una giornata di lavoro in Svizzera, l’ha ritrovata in una pozza di sangue.

Arrestato Sergio Domenichini

L'unico indagato al momento resta Sergio Domenichini, il 68enne che la vittima aveva conosciuto durante la sua attività di volontariato: sue le impronte rilevate sulla scena del crimine, e per la precisione sul pesante vaso di vetro che sarebbe stato usato come arma del delitto.

A incastrarlo anche il segnale Gps

Ma non solo. Gli inquirenti sono riusciti a risalire a lui anche grazie al segnale Gps dell'automobile, che lo avrebbe collocato sul luogo del delitto proprio nel giorno in cui questo è avvenuto. Tesi confermata, in seguito, anche dalle immagini delle telecamere di sicurezza.

Ancora ignoto il movente

Ma resta ancora ignoto il movente. Perché l'uomo si sarebbe introdotto in casa di Carmela Fabbozzi, e l'avrebbe colpita per nove volte alla testa? Lui resta ancora in silenzio, senza fornire la sua versione dei fatti.