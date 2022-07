Donna trovata morta in casa in una pozza di sangue: si indaga per omicidio Una donna di 73 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in una pozza di sangue: a dare l’allarme è stato il figlio.

A cura di Giorgia Venturini

Tragica scoperta nella serata di ieri venerdì 22 luglio a Malnate, in provincia di Varese. Una donna di 73 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in una pozza di sangue. A dare l'allarme – stando a quanto riporta Varese News – è stato il figlio della vittima dopo esser tornato a casa e aver visto il cadavere della madre a terra.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri insieme alla scientifica: l'anziana aveva ferite alla testa riconducibili a un oggetto contundente. Per questo si indaga anche per omicidio. Subito è stata scartata l'ipotesi che la donna sia stata colpita da un malore e sia caduta a terra sbattendo contro un mobile. Per gli investigatori le probabilità che si sia trattato di un incidente domestico sono molto basse.

Si indaga per capire quindi chi possa essere stato a colpire l'anziana: scarse anche le possibilità che si sia trattata di una rapina. In casa infatti non ci sono stati segni di rapina. Tutto sembra ordinato: nessun cassetto e armadio messo sottosopra. Un giallo quindi che per il momento non ha ancora nessun sospettato. Sono in corso le indagini.