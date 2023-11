Carlo Verdone: “Milano? In stazione Centrale ho avuto più paura che a Roma” “Erano le otto di sera. Sono dovuto scappare verso il treno perché un ubriaco con il collo di una bottiglia in mano mi inseguiva in stazione a Milano”, racconta l’attore e regista romano a Sky Tg24. “Non so cosa sta succedendo”

"Non lo so che sta succedendo a Milano, è molto difficile". Carlo Verdone, ospite nel dinner talk A Cena da Maria Latella su Sky TG24, interviene così sul tema della puntata dedicata ai problemi delle città italiane. "Ho preso l'ultimo treno per Roma dalla stazione Centrale di Milano, ed effettivamente mi sono messo paura", racconta l'attore e regista romano, ora protagonista delle serie tv Vita da Carlo. "Ho avuto più paura lì che in quella di Roma, che è tutto dire".

Il racconto di Carlo Verdone: "Inseguito da un ubriaco con un collo di bottiglia in mano"

Davanti alla telecamera del programma Sky Carlo Verdone ripercorre quei momenti vissuti sul binario della stazione milanese, in attesa del treno per Roma. "C'erano due che si stavano massacrando a bottigliate, con le ferite addosso. Erano le otto di sera", precisa, seduto al tavolo di Maria Latella. "Poi c'era uno che improvvisamente, biascicando delle parole che non so nemmeno io, si è presentato con il collo di una bottiglia e mi urlava addosso cose in una lingua che non capivo".

"Sono dovuto scappare per le scale e andare velocemente al treno perché questo era mezzo ubriaco, mi correva dietro", la conclusione. "Non lo so che sta succedendo, è molto difficile".

Le polemiche sulla sicurezza a Milano

E non è certo il primo personaggio famoso a lanciare l'allarme sulla pericolosità delle strade di Milano. La denuncia più virale, quella di Elenoire Casalegno: "La priorità è la sicurezza dei cittadini, Milano è diventata invivibile", le parole della conduttrice in un video diffuso su Instagram. Immagini che avevano spinto addirittura il sindaco Beppe Sala a commentare pubblicamente: "Sono consapevole del problema. Stiamo lavorando per risolverlo".