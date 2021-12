Caos a Milano, uomo cammina sui binari della metro e poi ha un infarto Un ragazzo è stato trovato sui binari della metro di Milano in arresto cardiaco: secondo quanto riferito dalla Questura a Fanpage.it, il 25enne stava camminando nelle gallerie prima di sentirsi male.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Quella di oggi, mercoledì 1 dicembre, è stata una giornata di caos nelle stazioni metro di Milano: inizialmente è stato lanciato un allarme relativo alla presenza di una persona nella galleria della linea rossa. Poco dopo è arrivata la notizia del ritrovamento di un ragazzo di 25 anni in arresto cardiaco. Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che in realtà si trattava dello stesso soggetto. Sulla base di quanto spiegato dalla Questura a Fanpage.it, è emerso che il 25enne stesse camminando nella galleria quando, all'altezza di Loreto, ha preso la galleria della linea verde. Probabilmente sarebbe stato sotto effetto di sostanze stupefacenti, ma per il momento si aspettano i risultati degli esami tossicologici.

La circolazione sospesa

Intorno alle 7.30 di oggi infatti la circolazione della metropolitana sulla linea rossa, tra il tratto Villa San Giovanni e Palestro, è stata sospesa. In attesa che le forze dell'ordine e i soccorsi intervenissero, l'azienda trasporti di Milano ha messo a disposizione dei passeggeri dei bus sostitutivi. Rallentamenti sono stati poi registrati anche sulla linea verde della metropolitana all'altezza di Loreto. Una volta terminate le operazioni di soccorso, la circolazione ha ripreso la sua normale attività.

Il 25enne trasferito all'ospedale Niguarda

Il 25enne è stato soccorso dai medici e i paramedici del 118 e trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Per il momento non si conoscono le sue condizioni di salute: se, una volta arrivato in ospedale, siano migliorate o sia ancora in pericolo di vita. Sicuramente i prossimi esami forniranno un quadro più chiaro del perché il 25enne, persona non autorizzata, si trovasse sui binari.