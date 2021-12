Bloccata la metro rossa di Milano: c’è una persona che cammina in galleria La linea rossa della metropolitana milanese si è bloccata tra il tratto Villa San Giovanni e Palestro. La circolazione è stata sospesa dopo che è stata trovata una persona non autorizzata a camminare in galleria.

A cura di Giorgia Venturini

Metro rossa Milano

Sospesa la circolazione della metropolitana tra il tratto Villa San Giovanni e Palestro, sulla linea rossa. Secondo quanto riferisce in una nota Atm, i treni si sono fermati verso le 7.30 di questa mattina perché una persona non autorizzata è stata sorpresa a camminare in galleria: così sono stati allertati tutti i soccorsi e prese le adeguate precauzioni. L'azienda trasporti di Milano ha messo a disposizione bus sostitutivi e consigliato ai passeggeri di cambiare con la linea verde alla stazione di Cadorna. Impossibile invece sostarsi sulla linea verde delle metropolitana nell'altezza di Loreto. Si resta in attesa di una ripresa del servizio.

Si tratta di una persona non autorizzata

Intanto sul posto sono intervenuti anche le forze dell'ordine che stanno cercando di identificare l'uomo trovato in galleria. Resta ancora tutto da capire: non si sa ancora infatti chi sia e che cosa ci facesse nella galleria della M1 di Milano. Al momento sembrerebbe che l'uomo non sia ferito e quindi non c'è stato bisogno dell'intervento dei sanitari. Per Atm però si tratta di una persona non autorizzata però. La sua presenza in galleria ha fatto scattare però lo stop ai treni in uno degli orari con la maggiore affluenza: la circolazione è andata in tilt ora e costretto molte persone a trovare una soluzione alternativa per raggiungere il loro posto di lavoro nell'attesa che la circolazione dei mezzi riprenda il prima possibile.

Maggiori controlli sui mezzi Atm dal 6 dicembre

Intanto in questi giorni Atm si sta organizzando per introdurre il super green pass a partire dal 6 dicembre. L'azienda che si occupa del trasporto pubblico ha anticipato che attiverà più controlli a campione: per Atm il problema però principale resta la scarsità di personale per monitorare tutti i passeggeri del trasporto pubblico, dai tram ai bus passando per le metropolitane. Un adeguato piano d'azione per Milano verrà deciso insieme al prefetto che a breve incontrerà le aziende.