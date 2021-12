Sospesa per alcuni minuti la linea rossa della metro: tolta la corrente per una persona in galleria Nella giornata di oggi, domenica 12 dicembre, è stata sospesa la corrente nella metro della linea rossa a Milano per una persona scesa in una galleria.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, domenica 12 dicembre, è stata sospesa per alcuni minuti la linea rossa M1 della metro di Milano. Stando alle prime informazioni ottenute da Fanpage.it, sembrerebbe che la linea sia stata fermata perché è stata trovata una persona camminare nella galleria di Rho. Per questo motivo è stata tolta la tensione alla linea di alimentazione per cinque minuti e cioè dalle 16.53 alle 16.58. I passeggeri sono stati fatti scendere dai convogli, ma – terminato l'intervento – la circolazione è stata immediatamente ripristinata.

La circolazione è stata ripristinata

Non è ancora chiaro perché questa persona sia scesa in galleria. La corrente è stata tolta per evitare incidenti. Una volta terminate le operazioni, è stato riportato tutto alla normalità. Si indaga sulla identità del soggetto e i motivi che lo hanno spinto a un'azione del genere.

Alcune settimane fa un altro uomo in una galleria

L'evento ricorda quanto accaduto alcune settimane fa, quando la circolazione della linea rossa e della linea verde erano state sospese per la presenza di un uomo di 35 anni. Il 35enne è stato poi trovato in arresto cardio circolatorio. All'epoca, erano accorsi anche gli operatori sanitari per trasferire d'urgenza il paziente in ospedale. Nonostante il tempestivo intervento però l'uomo è morto alcuni giorni dopo. Non è ancora chiaro se fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti.

(Ha collaborato Simona Buscaglia)