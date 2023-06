Camminano nel tunnel della metropolitana e bloccano il traffico: “Siamo esploratori urbani” Tre ragazzi, intorno alle 5.30 di stamattina, stavano camminando sui binari della metropolitana rossa M1 mentre scattavano fotografie. Sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio.

"Siamo esploratori urbani", si sono giustificati i tre ragazzi sorpresi stamattina intorno alle 5.30 sui binari della fermata della metropolitana rossa M1 Inganni. Un'iniziativa che è costata una denuncia per interruzione di pubblico servizio a due spagnoli di 20 e 23 anni e un portoghese di 21 anni: per sgomberare l'area, infatti, è stato necessario interrompere la circolazione dei vagoni per almeno mezzora.

L'esplorazione dei luoghi inaccessibili

I tre ragazzi, in quel momento, stavano camminando sui binari e scattando fotografie. Davanti ai militari del Radiomobile intervenuti sul posto hanno spiegato di appartenere alla comunità urbex, che unisce tutti coloro che amano esplorare luoghi poco accessibili o abbandonati. Niente da fare: l'impresa dei giovanissimi si è tradotta comunque in una denuncia da parte delle forze dell'ordine.

La seconda denuncia nel giro di poche ore

E non solo: si tratta già della seconda denuncia per interruzione di pubblico servizio nel giro di poche ore. Nella giornata di ieri infatti un 26enne si è posizionato sui binari della metropolitana alla stazione Garibaldi, linea verde M2, senza avere intenzione di ritornare sulla banchina. Per convincerlo è stato ancora una volta necessario l'intervento dei militari, che hanno permesso la ripresa della corsa dei treni solo dopo venti minuti: per motivi di sicurezza i convogli diretti verso Assago-Abbiategrasso lungo la linea della metropolitana verde erano stati costretti a fermarsi.