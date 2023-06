Ragazzo 26enne scende sui binari della metro a Milano e blocca i treni per 20 minuti, denunciato Un 26enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Ieri mattina, sabato 17 giugno, si è piazzato sui binari alla stazione Garibaldi fermando le corse dei treni per 20 minuti.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un giovane di 26 anni è stato denunciato dai carabinieri di Milano per interruzione di pubblico servizio. Ieri mattina, infatti, sabato 17 giugno si è posizionato per quasi venti minuti sui binari della metropolitana alla stazione Garibaldi. Per farlo tornare sulla banchina è stato necessario l'intervento dei militari che hanno permesso la ripresa della corsa dei treni.

Stando a quanto riferito dall'Arma, il 26enne era sceso sui binari senza alcun apparente motivo. Per motivi di sicurezza, quindi, i convogli diretti verso Assago-Abbiategrasso lungo la linea della metropolitana verde M2 sono stati costretti a fermarsi.

La circolazione è ripresa regolarmente dopo circa venti minuti. Il 26enne, un cittadino afghano che vive in Italia senza una fissa dimora e che è risultato avere alcuni precedenti di polizia, non aveva intenzione di tornare sulla banchina.

Per questo motivo, i carabinieri sono dovuti intervenire per portarlo lontano dai binari e consentire ai treni di riprendere regolarmente la corsa. Il 26enne, alla fine, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.