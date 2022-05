Cammina nella notte sull’autostrada A4 e viene travolto da un’auto: uomo morto sul colpo Un uomo è morto sul colpo dopo essere stato travolto e investito da un’auto lungo l’autostrada A4: la vittima stava camminando nella notte lungo la carreggiata.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo è morto nella notte tra sabato e domenica lungo l'autostrada A4 dopo essere stato travolto da un'auto. La dinamica dei fatti è ancora tutta da verificare ma sembrerebbe che la vittima stava camminando lungo la strada tra il casello di Brescia Ovest e quello di Ospitaletto, all'altezza dell'area di servizio Valtrompia, in direzione di Milano. Improvvisamente un'auto che sopraggiungeva in quel momento non si è accorta dell'uomo e lo ha investito. I passeggeri della macchina hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare.

La prima ricostruzione dell'incidente

Sull'accaduto indaga ora la polizia stradale di Seriate che è intervenuta sul posto anche per tutti i rilievi del caso. Al momento – come riporta Brescia Today – è certo che l'uomo era a piedi e stava camminando lungo la carreggiata ma non sono chiare le ragioni di una simile decisioni. Certo è che gli agenti hanno escluso che la vittima sia scesa da una macchina in panne: nel raggio di pochi chilometri infatti non è stata trovata nessuna auto abbandonata. Intanto ora si procede anche con l'identificazione. Ci vorrà tempo dal momento che l'uomo non aveva con sé alcun documento.