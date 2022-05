Maxi tamponamento sull’autostrada A4: traffico in tilt, coda di 9 chilometri Un tamponamento che ha coinvolto diverse auto sta bloccando il traffico lungo l’autostrada A4. In poco più di un’ora si è formata una coda lunga più di nove chilometri. L’incidente è avvenuto nel territorio di Desenzano, vicino al confine con il Veneto.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

È passata poco più di un'ora e la coda ha già superato i nove chilometri. L'autostrada A4, direzione Verona, è bloccata dalle 14 e 30 di venerdì 20 maggio a causa di un'incidente avvenuto nel territorio di Desenzano, in provincia di Brescia. Dai primi rilievi effettuato dalla polizia stradale di Verona sud, si tratterebbe di un tamponamento che ha coinvolto diverse auto. Al momento, non sono stati segnalati feriti gravi.

La coda tra Desenzano e Sirmione

Il tamponamento è avvenuto nel primo pomeriggio in località San Martino della Battaglia, a pochi chilometri dal lago di Garda e dal confine che separa la Lombardia dal Veneto. Sul luogo dell'incidente sono arrivate quattro ambulanze e i vigili del fuoco. Nel frattempo, tra Desenzano e Sirmione si è formata una coda che è arrivata a toccare i nove chilometri. Una delle due corsie, infatti, è stata chiusa al traffico per permettere ai soccorsi di intervenire.

L'incidente a Casone-Ranteghetta

Poco più di una settimana fa, dall'altra parte della Lombardia è avvenuto un incidente ben più grave. Un furgone Ford Transit si è scontrato con una Toyota Yaris in cui viaggiavano cinque uomini di origine pachistana. Di questi, quattro di età compresa tra i 30 e i 35 anni sono morti sul colpo. L'unico dei passeggeri all'interno della Toyota a essere sopravvissuto è stato il conducente, il quale è stato portato in codice rosso e prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano. Anche in questo caso la coda che si è formata sulla A4, tra Novara est e Arluno, è stata chilometrica. Per soccorrere i feriti, è stata chiusa una corsia e sono accorsi sul posto due elicotteri, oltre a cinque ambulanze e la Polstrada.