Incidente autostrada A4, quattro morti e traffico bloccato verso Milano Tragedia stamattina 11 maggio sull’autostrada A4 Torino-Milano, altezza Marcallo con Casone. Quattro morti, due feriti di cui uno grave.

Gravissimo scontro questa mattina 11 maggio sull’Autostrada A4 verso Marcallo con Casone, località Casone-Ranteghetta, in provincia di Milano. Quattro persone hanno perso la vita in un tamponamento avvenuto intorno alle 9.45, all’altezza del km 109: secondo le prime ricostruzioni, un furgone su cui viaggiavano alcuni operai si sarebbe scontrato con una Toyota Yaris durante un sorpasso. Morti quattro uomini, di età compresa tra i 30 e i 35 anni, e feriti altri due passeggeri, due uomini di 30 e 49 anni: il 30enne, che ha riportato traumi multipli, è stato portato in codice rosso al Niguarda e il 49enne, conducente del furgone, è stato invece trasportato in codice verde all'ospedale di Magenta.

Cinque i chilometri di coda nel tratto della A4 fra Novara Est e Arluno, chiusa l'autostrada in direzione Milano per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto si trovano al momento due elicotteri, cinque ambulanze con l'automedica e la Polstrada.