Tram bloccato in centro a Milano: nessun ferito, traffico in tilt Un tram della linea 12 fuoriesce parzialmente dai binari in pieno centro a Milano, zona piazza Missori. Il fatto, accaduto verso le 9 di mattina, ha causato forte traffico e una lunga fila di tram. Nessun danno e nessun ferito.

Il tram leggermente uscito dai binari in centro a Milano (Foto: Milanobelladadio su Instagram)

Un tram della linea 12 è parzialmente uscito dai binari in zona via Mazzini/piazza Missori, centro storico di Milano, dopo le ore 9 di oggi, giovedì 5 maggio. La vettura bloccata ha causato forte traffico in zona, e ha richiesto la deviazione di numerose linee (12, 15, 16, 19, 24).

Questa la comunicazione ufficiale di ATM:

Tram 12: fa servizio nelle tratte Roserio-Cusani e Molise-Fontana. Non fa servizio tra piazza Fontana e via Cusani

Tram 15: fa servizio tra Rozzano e Abbiategrasso. Bus sostitutivi tra Abbiategrasso e Giambologna. In alternativa, per arrivare in centro, da Piazza Abbiategrasso usate il tram 3 fino a Duomo o la M2 fino a Cadorna

Tram 16: è sostituito da bus tra Duomo e Monte Velino. Fa regolare servizio tra S. Siro e Duomo

Tram 19: in entrambe le direzioni devia tra piazza Virgilio e Cordusio

Tram 24: i tram sono sostituiti da bus lungo tutto il percorso.

Non si registrano danni e feriti.