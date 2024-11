Camion si schianta sul ponte del Passo a Sorico: bloccati i collegamenti tra i due rami del lago di Como Nel pomeriggio di oggi 27 novembre il conducente di un camion, 30 anni, ha perso il controllo del mezzo pesante ed è andato a sbattere con violenza contro i pilastri del ponte del Passo a Sorico (Como). Ancora incerti i tempi di riapertura al traffico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un camion si è schiantato nel pomeriggio di oggi 27 novembre contro il ponte del Passo a Sorico (Como) sulla statale Regina. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 30 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo pesante e sarebbe così andato a sbattere con violenza contro i pilastri del ponte sul lago, unico collegamento tra il ramo di Lecco e quello di Como.

Ancora da chiarire la causa dell'incidente. Mentre restano ancora incerti i tempi di riapertura dell'arteria di traffico: i tecnici stanno infatti valutando le condizioni del manufatto, dei due pilastri incrinati e delle arcate, per capire se sia possibile ripristinare la circolazione delle macchine.

Ferito il conducente del tir, che non avrebbe però mai perso conoscenza e non sarebbe quindi in gravi condizioni. Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco di Morbegno, con la gru inviata dal comando di Sondrio e le squadre di Dongo: questi ultimi sono intervenuti anche con un'imbarcazione per collocare in acqua barriere galleggianti e disgreganti chimici al fine di garantire il contenimento dei fluidi persi dal camion nell'impatto, fonte di inquinamento del fiume Mera sottostante.