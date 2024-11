video suggerito

Camion si schianta contro il muro di una casa e lo abbatte: in ospedale l'autista Un mezzo pesante è sfuggito al controllo dell'autista e per motivi ancora da accertarsi è andato a schiantarsi contro il muro di una casa, sfondandolo.

A cura di Giorgia Venturini

Un camion si è scontrato contro il muro di una casa a Montano Lucino, in provincia di Como. Tutto è accaduto verso le 12.30 di oggi 11 novembre in via Pascoli. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il mezzo pesante è sfuggito al controllo dell'autista e per motivi ancora da accertarsi è andato a schiantarsi contro il muro di una casa, sfondandolo.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Subito l'autista, un uomo di 58 anni, è stato soccorso e trasportato successivamente all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Non sarebbe in gravi condizioni. Ora i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per valutare l'agibilità dell'edificio: resta infatti ancora da capire se l'impatto con il mezzo pesante ha causato danni gravi all'edificio tanto da rischiare la sua sicurezza. Con calma il mezzo verrà rimosso dall'edificio e si procederà con ricostruire la parte di muro sfondata.

Quando si riprenderà sarà l'autista a spiegare nel dettaglio quanto ha accaduto. Tra le ipotesi quella che sia stato colpito da un malore prima di perdere il controllo del mezzo.