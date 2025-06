video suggerito

Camion perde il carico in strada, le lastre di metallo bloccano la galleria: traffico in tilt a Lecco Tragedia scampata oggi pomeriggio lungo la Statale 36 ad Abbadia Lariana (Lecco), dove un camion ha perso il suo carico in strada: traffico in tilt per ore. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Traffico in tilt nel pomeriggio, intorno alle 15 di oggi venerdì 13 giugno, lungo la Statale 36 all'altezza di Abbadia Lariana (Lecco). Qui, all'interno di una galleria, un camion ha perso il suo carico mentre viaggiava in direzione Sondrio: svariate e grandi lastre di metallo in caduta dal mezzo hanno bloccato l'intera carreggiata, causando lunghe code e disagi.

Fortunatamente non si segnalano interventi del 118, e non risultano persone ferite: una tragedia scampata, vista la dimensione delle lastre d'acciaio e la velocità con cui sono precipitate in strada. I tecnici di Anas sono ora al lavoro per rimuovere il carico caduto, eliminare tutti i detriti e ripristinare in via provvisoria la percorribilità del tunnel in sicurezza. Sul posto si sono recati anche gli agenti della Polizia stradale, incaricati di ricostruire la dinamica e capire come il mezzo pesante abbia potuto perdere il suo carico.