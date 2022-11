Camion dei rifiuti fa retromarcia e investe una donna che passava in bicicletta, morta poco dopo Una donna è stata investita da un camion della raccolta differenziata. Stava passando in bicicletta, mentre il mezzo pesante stava facendo retromarcia.

Stava pedalando lungo via Giosuè Carducci di Ludriano, frazione di Roccafranca nel Bresciano, quando è avvenuto l'incidente. Non erano ancora le 13 di oggi, lunedì 28 novembre. In quel momento, un camion della raccolta differenziata impegnato in una manovra la travolge. Inutile l'intervento dei soccorsi.

Il camion stava facendo retromarcia

I sanitari del 118 sono arrivati da Verolanuova con un'ambulanza e un'automedica. Oltre a loro, sul posto sono arrivati anche l'elisoccorso e una squadra di vigili del fuoco di Orzinuovi. Ogni sforzo fatto per salvare l'82enne non ha avuto successo. Gli agenti della polizia locale e della polizia stradale di Darfo sono arrivati insieme ai soccorsi per effettuare i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziana donna che viveva poco lontano stava circolando in sella alla sua bicicletta. Quando il camion della raccolta differenziata l'ha investita, sembra stesse facendo retromarcia. Tuttavia, tutto questo e il resto della dinamica è ancora da chiarire e accertare.

Un paio di giorni fa, un'altra donna di 82 anni è stata vittima di un incidente stradale. Stava attraversando a pochi passi dall'uscita della chiesa della parrocchia di San Galdino, a Milano. Un'auto è sopraggiunta in corsa e l'ha travolta. La donna è deceduta poco dopo per le ferite riportate. All'ospedale è stato trasportato anche l'automobilista, un 25enne, in forte stato di shock.

In questo caso, sembrerebbe che la donna stesse attraversando lontano dalle strisce pedonali. Inoltre, stando alle prime informazioni, il 25enne stava compiendo una manovra di sorpasso. Il giovane automobilista, non appena avvenuto l'incidente, si è fermato e ha prestato i primi soccorsi alla donna.