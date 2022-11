Donna viene travolta e uccisa all’uscita dalla chiesa A investirla, in via Salomone a Milano, un 25enne alla guida di un’utilitaria. La rabbia dei residenti della zona: “È dal 2017 che chiediamo interventi strutturali per tutelare i pedoni. Oggi, insieme al cordoglio, c’è molta rabbia”.

Stava attraversando la strada all'uscita della chiesa, la parrocchia di San Galdino a Milano, dopo l'ultima funzione della giornata. È stato in quel momento che la donna, 82 anni, è stata presa in pieno da una macchina in corsa. Che non le ha lasciato scampo: dopo la corsa in ospedale in condizioni disperate, l'anziana è morta per le ferite riportate nello schianto. Accompagnato al Pronto soccorso in forte stato di shock anche l'automobilista alla guida dell'utilitaria, un ragazzo di 25 anni che si è immediatamente fermato per prestare soccorso alla signora.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime informazioni, l'anziana non sarebbe stata sulle strisce pedonali. Sarebbe stata così investita mentre attraversava in un punto privo di segnaletica a terra, finendo travolta da una vettura in arrivo (e probabilmente in fase di sorpasso). Indaga intanto la polizia locale di Milano, che ha effettuato i primi rilievi sul posto.

La pericolosità della strada da tempo denunciata dai residenti

È accaduto nella periferia est della città, quartiere Taliedo. E per la precisione tra le corsie di via Salomone: un tratto da tempo segnalato dai residenti come pericoloso. "Atroce incidente questa sera in via Salomone. L’ennesimo, purtroppo. Questa volta mortale", scrivono sulla pagina Facebook che raccoglie alcuni abitanti della zona. "Una signora di 82 anni, pare residente di Viale Ungheria, è stata travolta mentre attraversava la strada, appena uscita dalla Parrocchia di San Galdino di via Salomone. A investirla, poco prima delle 18 di venerdì, un 25enne alla guida di un’utilitaria.

E poi la denuncia a gran voce, ancora una volta. "Via Salomone è da molti anni al centro delle polemiche per via della sua pericolosità. Quel tratto, che va dalla Parrocchia ai due incroci successivi (particolarmente via Norico), è stato teatro di diversi incidenti. Come Comitato Salomone Rinasce chiediamo dal 2017 interventi strutturali per tutelare i pedoni. Oggi, insieme al cordoglio, c'è molta rabbia". "