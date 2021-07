Cadono a terra con la moto a Senago: ragazzo 19enne perde una gamba, è gravissimo Due ragazzi, un 19enne e un 20enne, sono rimasti feriti dopo essere caduti dalla loro moto a Senago, in provincia di Milano. Nell’incidente il 19enne ha subìto l’amputazione della gamba destra: è stato soccorso in arresto cardiaco e dopo essere stato rianimato è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale. Meno gravi le condizioni del 20enne.

A cura di Francesco Loiacono

Un altro grave incidente stradale si è verificato nella notte a Senago, in provincia di Milano. Attorno all'1.30 di oggi, domenica 18 luglio, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, due ragazzi di 19 e 20 anni sono caduti per cause da accertare dalla motocicletta sulla quale si trovavano. L'episodio si è verificato in via Alcide de Gasperi. Uno dei due ragazzi, il 19enne, come riporta l'Areu in una nota ha subito gravissime conseguenze: il giovane è stato soccorso in arresto cardio-circolatorio e ha riportato l'amputazione della gamba destra. Dopo le manovre di rianimazione praticate dai soccorritori il cuore del 19enne è tornato a battere: adesso è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza.

Meno gravi le condizioni dell'altro ragazzo rimasto ferito

L'altro ragazzo che si trovava a bordo della moto, il 20enne, è invece stato ricoverato in codice giallo: le ferite da lui riportate sono meno gravi. I soccorsi sono stati prestati dagli equipaggi di due ambulanze e di un'automedica. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i carabinieri della compagnia di Rho, cui spetterà ricostruire la dinamica del grave incidente. Dalle prime ricostruzioni sembra che il conducente della moto abbia fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Ieri un altro giovane motociclista è morto in un incidente

All'alba di ieri un motociclista di 28 anni aveva perso la vita in un incidente avvenuto a Saronno. All'alba di oggi, invece, altri due ragazzi sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale in zona Forlanini, a Milano, in questo caso in auto: le strade si confermano uno dei luoghi più pericolosi, specialmente nel fine settimana.