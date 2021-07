in foto: Immagine di repertorio

Tragedia a Galbiate, comune in provincia di Lecco: nella serata di oggi, giovedì 8 luglio, un ragazzo di 19 anni è morto a seguito di un incidente stradale. Il 19enne stava guidando la sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi poi contro un albero. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Il 19enne ha perso il controllo dell'auto

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia è arrivato poco dopo le 19: in via Milano, nel tratto che unisce il comune con la frazione Imberido di Oggiono, un ragazzo era alla guida della sua macchina quando a perso il controllo del mezzo. Sulla base di una prima ricostruzione, probabilmente la causa è da ritrovarsi nel fondo diventato viscido a causa dell'asfalto. Dopo essersi schiantato con l'albero, l'auto si è ribaltata finendo poi in una scarpata.

Oltre ai medici e i paramedici del 118, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. I poliziotti hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'incidente. Gli operatori sanitari del 118 non hanno invece potuto far altro che constarne il decesso. Il giovane infatti è morto sul colpo. L'intera comunità di Galbiate si stringe intorno alla famiglia per questa tragica vicenda.

Incidente stradale a Legnano, morto un uomo di 32 anni

Solo alcuni giorni fa un altro giovane di 32 anni è morto a causa di un incidente stradale tra uno scooter e un'auto. A perdere la vita è stato il motociclista che inizialmente era stato ricoverato in gravissime condizioni. L'incidente si è verificato a Legnano all'incrocio tra via Liguria e via Firenze. La sua moto si è scontrata contro un'auto con a bordo due ventenni.