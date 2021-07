Si chiama Lorenzo Arosio il giovane 19enne di Oggiono rimasto vittima di un incidente stradale a Galbiate, comune in provincia di Lecco. Dalla ricostruzione delle forze dell'ordine, il 19enne stava guidando la sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi poi contro un albero. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. L'allarme è stato lanciato da altri automobilisti poco dopo le 19 in via Milano, nel tratto che unisce il comune con la frazione Imberido di Oggiono: qui a tradire il giovane è stato quasi sicuramente un fondo diventato viscido a causa forse della pioggia. Il ragazzo così ha perso il controllo della macchina finendo contro un albero: l'auto poi si è ribaltata finendo poi in una scarpata.

La macchina trovata ribaltata in una scarpata

Sul posto sono intervenuti subito i medici e i paramedici del 118, oltre che ai vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. L'equipe medica però non ha potuto far altro che accertare il decesso del giovane, morto probabilmente sul colpo. Toccherà però all'autopsia confermare se il giovane è rimasto vittima di un incidente stradale a causa molto probabilmente delle forti piogge di ieri o di un malore che lo ha colpito mentre era alla guida della sua auto. La macchina è precipitata per alcuni metri: se non è caduta una ventina di metri più in basso è per le reti metalliche che delimitano il bosco. Purtroppo però per Lorenzo non c'è stato nulla da fare. Ora tutta la comunità di Galbiate e Oggiono si stringe attorno alla sua famiglia.