Cade in pista e viene travolto da un’altra moto: muore il pilota Davide Rolando Ieri domenica 7 maggio al Cremona Circuit di San Martino al Lago il 47enne Davide Rolando ha perso la vita in un incidente.

A cura di Giorgia Venturini

Dal profilo Facebook

Tragedia nel pomeriggio di ieri domenica 7 maggio al Cremona Circuit di San Martino al Lago. Qui durante la sessione di prove libere prima dell'avvio della gara il 47enne Davide Rolando ha perso la vita in un incidente. Nulla sono serviti i tempestivi soccorsi: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

La dinamica dell'incidente

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, Davide Rolando era in pista per completare le prove libere della sua categoria Race Attack quando è caduto con la sua moto, una Bmw 1000. Una volta a terra purtroppo è stato travolto da un'altra moto che non ha fatto in tempo a frenare o a evitare il 47enne.

Subito si sono precipitati a soccorrerlo i sanitari presenti a bordo pista. Dopo pochi secondi è atterrato in zona un elisoccorso: nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo sul posto il 47enne purtroppo non si è mai ripreso. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. La salma è stata già riconsegnata ai famigliari. Intanto la Procura ha aperto un fascicolo per capire meglio quanto accaduto.

Chi era Davide Rolando

Intanto gli altri piloti e la sua squadra motociclistica si stringono attorno alla famiglia. Rolando abitava ad Almese, in provincia di Torino. In zona era conosciuto per essere il titolare di un’officina a Borgone Susa.

Da qui la sua grande passione per le moto. Da anni correva come pilota della categoria Race Attack: in una intervista su una rivista specializzata ha raccontato che con il mondo della moto è stato un vero colpo di fulmine. "Ciao amico, te ne sei andato in sella alla tua passione", lo ricordano così invece gli amici sui social.