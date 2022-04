Cade e batte la testa mentre scarica un furgone a Seregno: gravissimo un uomo Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto si sono precipitati i medici e paramedici del 118 arrivati anche in elicottero decollato da Como.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo è in gravissime condizioni all'ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro in via Macallè a Seregno. Dalle prime informazioni riportate dal Cittadino di Monza e Brianza, la chiamata al 118 è arrivata verso le 18.30 di oggi lunedì 4 aprile: sembrerebbe che l'uomo, di 65 anni, avrebbe perso l'equilibrio quando con un collega stava scaricando alcuni pesi da un furgone. Il 65enne avrebbe sbattuto la testa violentemente a terra. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto si sono precipitati i medici e paramedici del 118 arrivati anche in elicottero decollato da Como. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in ambulanza. Ancora sconosciute le sue condizioni di salute: non è chiaro ancora se la vittima sia fuori pericolo. Sul luogo dell'incidente anche la polizia locale di Seregno che per agevolare i soccorsi ha chiuso tutta via Macallè in entrambi i sensi di marcia.

Operaio rimasto ustionato in Brianza

Solo pochi giorni fa un operaio di 59 anni è rimasto gravemente ferito a Lesmo, comune in provincia di Monza e Brianza. Stava lavorando in un capannone industriale adibito per la produzione di materiale tessile quando forse un malfunzionamento ha causato l'incendio del macchinario: sulle dinamiche indagano per il momento le forze dell'ordine. Il 59enne ha riportato gravi ustioni al volto: i colleghi, appena si sono resi conto di quanto accaduto, hanno immediatamente avvertito i soccorsi. In una nota, l'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha spiegato che sono arrivati tre mezzi del 118 (un'auto medica e due ambulanze) che hanno prestato le prime cure all'uomo, il quale è poi stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Anche un altro operaio, un uomo di sessant'anni, è stato medicato, ma non è stato portato in ospedale. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.