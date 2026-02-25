milano
Cade durante un’escursione tra i monti dell’alto Garda: 28enne trovato morto in un dirupo

Un 28enne è stato trovato senza vita tra i territori di Gargnano e Tignale, sui monti dell’alto Garda bresciano. Il ragazzo risultava scomparso da ieri, 24 febbraio, e sarebbe caduto mentre affrontava un tratto esposto di un sentiero.
A cura di Enrico Spaccini
È stato ritrovato senza vita il 28enne che risultava scomparso da ieri pomeriggio, martedì 24 febbraio, tra i monti dell'alto Garda. Il ragazzo, residente a Maclodio (in provincia di Brescia), era uscito per un'escursione tra i territori di Gargnano e Tignale. L'allarme è scattato in serata, per il suo mancato rientro a casa. Il 28enne è stato ritrovato ore dopo ormai deceduto in fondo a un dirupo. Stando a quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri, il giovane sarebbe caduto mentre percorreva un tratto di sentiero esposto.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'allarme era scattato poco dopo le 19 del 24 febbraio. Sono state mobilitate un paio di squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia, il personale specializzato speleo alpino fluviale (Saf) e il corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas). Le ricerche si sono concentrate in una zona impervia nei pressi del monastero di Montecastello, nel territorio comunale di Tignale, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Grazie ai droni Sapr (Sistema aeromobile a pilotaggio remoto), dotati anche di tecnologia Imsi catcher per tracciare i dati sulla posizione del cellulare del 28enne, il ragazzo è stato individuato in fondo a un dirupo dopo alcune ore.

Sul posto sono stati fatti intervenire anche i sanitari con un'ambulanza e l'elisoccorso decollato da Brescia. Il 28enne è stato raggiunto con il velivolo, ma era già deceduto. I carabinieri che si sono occupati dei primi accertamenti avrebbero escluso l'ipotesi di un gesto volontario estremo, ritenendo piuttosto che si sia trattato di un incidente, una caduta mentre affrontava un tratto esposto di un sentiero.

Brescia
