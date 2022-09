Cade dalla scala e si infilza nel palo: grave un dipendente comunale Un dipendente del comune di Berzo Inferiore (Brescia) è scivolato dalla scala mentre stava sistemando la segnaletica stradale. Nelle caduta è rimasto infilzato con un braccio nel palo.

Altro tragico incidente sul lavoro in pochi giorni. Dopo la tragedia dei due operai trovati morti in un container in un cantiere nel Comasco, nella mattinata di oggi giovedì 22 settembre un dipendente del comune di Berzo Inferiore (Brescia) è scivolato dalla scala mentre stava sistemando la segnaletica stradale. Nelle caduta è rimasto infilzato con un braccio nel palo.

L'incidente durante un lavoro in strada

L'incidente è avvenuto in via Marucche nel paesino in provincia di Brescia. Sulla dinamica – come riporta Brescia Today – si stanno concentrando le indagini dei carabinieri, ma sembrerebbe che il dipendente comunale, 58enne, era impegnato a sistemare la segnaletica stradale in cima a una scala. A un certo punto avrebbe perso l'equilibro e sarebbe caduto: il braccio però sarebbe rimasto infilzato in un palo.

L'arrivo dei soccorsi

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto si sono precipitati i medici e i paramedici in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica. In pochi secondi è anche decollato un elisoccorso e sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco: quest'ultimi hanno dovuto tagliare il palo per liberare l'operaio che così è stato possibile affidarlo alle cure dei medici.

Durante le operazioni di soccorso fortunatamente l'uomo non ha mai perso conoscenza. Una volta stabilizzato sul posto è stato ricoverato all'ospedale Civile di Brescia dove è arrivato in elisoccorso. Ora il 58enne non si trova in pericolo di vita. Intanto le indagini dei carabinieri cercheranno di chiarire i particolari della dinamica. Si provvederà con tutti gli accertamenti del caso.