Incidente sul lavoro, cade dalla scala e batte la testa: grave un anziano Un imprenditore di 76 anni è stato ricoverato in codice rosso dopo essere caduto da una scala all’interno della ditta che gestisce. È grave.

Dramma nella mattinata di oggi, lunedì 5 settembre, a Costa di Mezzate, comune della provincia di Bergamo, dove un imprenditore di 76 anni è caduto battendo violentemente la testa. L'anziano è precipitato da un'altezza di circa un metro e mezzo. Immediato l'intervento dei soccorsi che sono arrivati nella ditta dove è andato in scena l'incidente con un'ambulanza e un'automedica.

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato pochi minuti prima delle 9. Il 118 regionale ha inviato due equipaggi in via Landri 1, teatro dell'accaduto, in codice rosso. Gli operatori sanitari a bordo dell'ambulanza hanno raggiunto il 76enne trovandolo in condizioni molto gravi a causa di un trauma cranico. Stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato preso in cura dai medici della struttura.

Sulla vicenda indagano i carabinieri e i tecnici dell'Ats

Al momento non sono note le sue condizioni di salute, né se sia ancora in pericolo di vita. Nella ditta dell'imprenditore sono arrivati anche i carabinieri del Comando provinciale di Bergamo e i tecnici dell'Ats. I primi hanno raccolto le testimonianze dei presenti effettuando tutti i rilievi del caso, i secondi hanno invece verificato le misure di sicurezza adottate dalla ditta. Per quanto riguarda la dinamica esatta dell'infortunio, i militari si riservano di approfondire le indagini.