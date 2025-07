Cade dalla moto sul passo Dordona: morto l’apicoltore 42enne Roberto Arizzi

Roberto Arizzi è morto nella serata del 17 luglio dopo essere caduto dalla moto sul passo Dordona (tra Sondrio e Bergamo). Il 42enne è finito a terra, forse per un malore, ed è andato in arresto cardiaco.

Roberto Arizzi è deceduto nella serata di ieri, giovedì 17 luglio, dopo essere caduto dalla moto mentre percorreva il sentiero del Passo Dordona che collega Fusine (in provincia di Sondrio) a Foppolo (Bergamo). Il 42enne si trovava insieme a un gruppo di amici quando, probabilmente a causa di un malore, è finito a terra. All'arrivo dei sanitari era già in arresto cardiaco ed è stato dichiarato deceduto prima dell'arrivo in ospedale. Lascia la moglie e due figlie.

Arizzi viveva a Piazzolo (in provincia di Bergamo) dove a 35 anni, dopo aver lavorato come muratore, aveva deciso di cambiare vita e aprire un'azienda agricola: la AgriRoby, con la quale gestiva circa 100 arnie e più di cinque milioni di api. Per alcuni anni era stato anche consigliere comunale del piccolo paese, fino al 2023, era sposato e padre di due figlie piccole.

Il 17 luglio Arizzi era insieme a un gruppo di motociclisti dell’Alta Val Brembana e stavano scendendo verso Foppolo dopo essere stati al rifugio Dordona. Poco dopo il passo, quando era già sul versante bergamasco, il 42enne avrebbe accusato un malore che lo ha fatto cadere dalla moto ed è andato in arresto cardiaco.

A chiamare i soccorsi sono stati gli altri motociclisti. Intorno alle 22 i sanitari sono arrivati sul posto anche con l'elicottero, insieme al Soccorso alpino e i carabinieri di Zogno. I sanitari hanno provato a rianimare l'apicoltore 42enne, ma poco dopo hanno dovuto constatare sul posto il suo decesso. I funerali saranno celebrati domenica 20 luglio alla chiesa parrocchiale di Piazzolo.