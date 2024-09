video suggerito

Cade dalla moto, grave un uomo: l’ipotesi di una volpe che potrebbe aver attraversato all’improvviso Incidente stradale a Sovere, comune che si trova in provincia di Bergamo: Un 56enne è caduto da una moto ed è ricoverato in prognosi riservata. Potrebbe aver perso il controllo dopo che una volpe ha attraversato la strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, giovedì 19 settembre 2024, un uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Sovere, comune che si trova in provincia di Bergamo. Un 56enne è caduto da una moto. È stato ricoverato in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, anche i carabinieri.

L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale tra Cerete e Sovere, all'altezza del cimitero di Piazza. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha ricevuto l'allarme alle 5.50. Ha quindi inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero. Lo hanno trovato sul posto in stato di incoscienza. I medici e i paramedici lo hanno quindi trasferito d'urgenza in ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata con diversi traumi. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Clusone. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso. Non è chiaro cosa possa essere successo. Tra le ipotesi c'è la possibilità che una volpe abbia attraversato all'improvviso la strada facendo perdere il controllo al motociclista, che si trovava alla guida di uno scooterone Kymco. L'animale infatti è stato trovato morto ai bordi della strada non lontano dal luogo dell'incidente. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto.