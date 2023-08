Cade dalla bici durante un’escursione in montagna: muore una turista di 27 anni Una ragazza di 27 anni appassionata di ciclismo ha perso l’equilibrio mentre scendeva dalle montagne sopra Toscolano Maderno (Brescia): è morta sbattendo la testa.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Un giovane turista inglese in vacanza in Italia è morta nella mattinata di oggi, venerdì 11 agosto, cadendo dalla bicicletta mentre scendeva dalle montagne sopra Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. La ragazza era in compagnia del fidanzato, che è stato ricoverato in ospedale sotto choc.

Ciclista di 27 anni muore in montagna

Un ragazza di 27 anni era in vacanza in Italia e, avendo una forte passione per il ciclismo, aveva deciso di fare un'escursione in bicicletta sulle montagne che affacciano sul lago di Garda. Questa mattina stava scendendo lungo via Mezzane, la strada che collega Navazzo di Gargnano a Gaino, frazione di Toscolano, quando è improvvisamente caduta.

Si tratta di un percorso molto ripido e complicato da percorrere in quanto ha il fondo sconnesso. Infatti, nonostante i due fossero esperti ciclisti ed entrambi avessero una gravel (che è una bici con alcune caratteristiche di quelle da corsa e altre delle mountain bike), la 27enne ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra.

La turista ha sbattuto la testa così forte che neanche il caschetto, che indossava regolarmente, è bastato a proteggerla. E quando sono arrivati sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Il fidanzato ricoverato sotto choc

Il fidanzato della 27enne, che stava percorrendo il tratto di strada con lei, è rimasto sotto choc per quanto accaduto, tanto che è stato trasportato in ospedale, dove poi è stato ricoverato. Quello di oggi doveva essere l'ultimo tratto da percorrere in bicicletta prima di rientrare nel Regno Unito.