Cade dal balcone di casa e si schianta al suolo, ventenne ricoverato in prognosi riservata Un ragazzo di 20 anni è stato ricoverato in Rianimazione a Monza dopo essere precipitato dal balcone di un’abitazione a Verano Brianza.

Immagine di repertorio

Dramma nella notte tra ieri e oggi a Verano Brianza. Un ragazzo di 20 anni è precipitato dal balcone di un'abitazione in via Comasina. Erano passate da poco le 3.30 di questa mattina quando è scattato l'allarme. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia con un'ambulanza e un'automedica.

Precipita dal balcone, 20enne in Rianimazione

Secondo quanto riferito dai soccorritori della Croce Verde di Lissone, il ventenne è stato trovato in gravi condizioni al suolo. Stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Attualmente si trova in prognosi riservata. In via Comasina sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Seregno che hanno preso in carico le indagini. Non sono ancora chiari i contorni della vicenda, né se il ragazzo fosse in compagnia o meno al momento della caduta.

Spinto già dal muro in Darsena, ferito un 20enne

Un altro ragazzo di vent'anni è stato ricoverato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 giugno, a Milano, dopo essere caduto dal muro che costeggia la Darsena. Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, il giovane è stato soccorso e trasferito in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Sul posto anche le forze dell'ordine che indagano sull'accaduto. Secondo quanto riportato dalla polizia, il giovane avrebbe riferito di essere stato spinto da un gruppo di ragazzi. A confermare tale ipotesi, alcuni testimoni oculari che non sarebbero stati in grado di evitare che l'incidente accadesse.