Bimba di un anno precipita dal balcone di casa: è in gravissime condizioni Una bimba di un anno è precipitata dal balcone di casa sua a Brescia: la piccola è ricoverata in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Una bambina di un anno è precipitata dal balcone di casa: è successo a Brescia nella serata di ieri, domenica 5 giugno. Sul posto sono accorsi immediatamente gli operatori sanitari del 118 che, dopo averle fornito le prime cure, l'hanno trasferita d'urgenza in ospedale. Stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe essere in gravissime condizioni.

Sembrerebbe essere un incidente domestico

L'appartamento si trova nel centro città di Brescia ed è al primo piano: la piccola era in casa con i genitori. Sono stati proprio loro ad allertare il 118. La bambina è al momento ricoverata nel reparto di rianimazione. Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti anche gli agenti della Questura: le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di capire come abbia fatto a cadere e accertare eventuali responsabilità: per il momento, in base agli elementi raccolti, sembrerebbe essere un incidente domestico.

A Modena, babysitter butta dal balcone un bimbo di 13 mesi

L'episodio ricorda quanto avvenuto a un bimbo di 13 mesi di Soliera, comune in provincia di Modena. Il piccolo sarebbe stato gettato dal balcone dalla babysitter, che ha confessato il gesto sostenendo di essere in catalessi. Il piccolo è ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna e sembrerebbe essere fuori pericolo anche se ancora in condizioni critiche. La 32enne lavorava in casa del bimbo dal mese di gennaio e non aveva mai dato segni di squilibrio. La babysitter ha affermato, durante l'interrogatorio con gli inquirenti, che il suo non è stato un gesto intenzionale.