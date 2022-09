Cade da oltre due metri in fabbrica, operaio in fin di vita Un operaio di 57 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime al Niguarda di Milano dopo essere caduto da un’altezza di oltre due metri.

Altro grave incidente sul lavoro in Lombardia. Nella mattinata di oggi, venerdì 23 settembre, a Giussano un operaio di 57 anni è caduto nel vuoto da un'altezza di oltre due metri. Immediatamente soccorso dagli operatori sanitari del 118, è stato ricoverato in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Sarebbe in fin di vita.

Operaio cade da una piattaforma mobile, è gravissimo

Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 9. Una chiamata al centralino del 112, il numero unico per le emergenze, allertava del grave ferimento dell'uomo presso la ditta Mignani in via Viganò dove si realizzano prodotti in calcestruzzo e cemento. L'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, presa in carico la richiesta di aiuto, ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Con gli operatori sanitari, presso la ditta Mignani, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Seregno, gli agenti della polizia locale di Giussano e i tecnici dell'Ats.

Sul posto sanitari, carabinieri, vigili e tecnici dell'Ats

Questi ultimi valuteranno le misure di sicurezza adottate dall'azienda mentre ai primi sono state affidate le indagini per ricostruire esattamente quanto successo. Dalle prime informazioni filtrate, pare che l'operaio, incaricato di effettuare attività di manutenzione su un macchinario di una società esterna, sia caduto dalla piattaforma mobile sulla quale si trovava. Due metri e mezzo più sotto, il devastante impatto col suolo. Ricoverato al Niguarda, ha riportato un grave trauma cranico commotivo.