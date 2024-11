video suggerito

Cade da cavallo e viene colpita da uno zoccolo: 21enne trasferito in ospedale Incidente a Ombriano, che si trova nel comune di Crema (Cremona): una ragazza di ventuno anni è caduta da cavallo ed è stata colpita da uno zoccolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 novembre, si è verificato un incidente a Ombriano, che si trova nel comune di Crema (Cremona). Una ragazza di ventuno anni è caduta da cavallo ed è stata colpita da uno zoccolo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la giovane si trovava nel maneggio in via Roggia Comuna. La ventunenne si stava allenando in sella a un cavallo quando l'animale si sarebbe imbizzarrito improvvisamente facendo cadere la ragazza. L'avrebbe poi colpita con lo zoccolo all'altezza dello stomaco.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono arrivati con un elicottero, un'ambulanza e un'automedica. I medici e i paramedici hanno trasferita la 21enne in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII. La 21enne quindi non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Bagnolo. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.