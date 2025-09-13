Cade da 4 metri in un capannone mentre prepara una festa: morto Loris Pinardi, presidente del circolo La Torre

Loris Pinardi (foto da Facebook – Circolo La Torre di Belforte)

Loris Pinardi è deceduto nella serata di venerdì 12 settembre dopo essere caduto da un'altezza di circa quattro metri all'interno di un capannone a Belforte di Gazzuolo (in provincia di Mantova). Stando a quanto ricostruito, il 65enne stava sistemando alcune attrezzature in vista delle prossime feste nel paese. Presidente del circolo La Torre, è ricordato per il suo impegno nel volontariato locale. "Era una persona fantastica, speciale e un esempio di altruismo", ha dichiarato il sindaco di Gazzuolo, Andrea Minari. Pinardi lascia la figlia e una nipote.

L'incidente si è verificato intorno alle 21 del 12 settembre. Pinardi era andato da solo nel capannone per sistemare alcune attrezzature. Per raggiungere i punti più alti, il 65enne sarebbe salito su una catasta di panche e tavoli che, però, all'improvviso avrebbe ceduto facendolo precipitare per circa quattro metri. Pinardi ha battuto la testa al suolo ed è stato travolto dai tavoli che gli sono franati addosso.

A dare l'allarme è stato il proprietario del capannone, che si è accorto delle luci accese a tarda ora. Sul posto sono intervenuti i sanitari, anche con l'elisoccorso, i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell'Ats Val Padana perché in un primo momento era stato segnalato come incidente sul lavoro. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma Pinardi era già deceduto.

Dopo essere andato in pensione, Pinardi era diventato un punto di riferimento per il volontariato locale. Da presidente del circolo La Torre di Belforte, si occupava dell'organizzazione delle feste e del sostegno agli anziani. I funerali sono stati fissati per lunedì 15 settembre nella chiesa parrocchiale di Gazzuolo. Per domani, domenica 14 settembre, è previsto un minuto di silenzio in sua memoria durante un motoraduno.