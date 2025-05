video suggerito

Bus di bambini esce fuori strada a una curva e rimane con le ruote anteriori sospese nel vuoto Giovedì pomeriggio un pullman con a bordo una scolaresca di bambini di cinque e sei anni è finito fuori strada ad Albavilla (Como). Il mezzo ha superato il bordo della carreggiata ed è rimasto con le ruote anteriori che sporgevano di circa due metri, sospese nel vuoto, fino all'arrivo dei soccorsi.

Immagine di repertorio

Attimi di spavento ad Albavilla, in provincia di Como, dove oggi un pullman con a bordo una scolaresca di bambini di età compresa tra i cinque e i sei anni è uscito fuori strada. Dopo essere andato lungo a una curva, l'autobus è rimasto bloccato con le ruote anteriori sospese nel vuoto, sporgendo di circa due metri, fino all'arrivo dei soccorsi. La classe è riuscita a mettersi in salvo scendendo autonomamente dal mezzo.

Tutto è successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 maggio, attorno alle 16:50, in via Partigiana, sulla strada che sale all'Alpe del Vicerè. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che il pullman non sia riuscito ad eseguire correttamente la manovra a una curva e sia andato lungo, finendo fuori strada. Le ruote anteriori sono andate oltre il bordo della carreggiata di circa due metri, finendo per rimanere sospese sul precipizio, al lato della strada.

Sul posto è intervenuta urgentemente una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Erba, che ha messo in sicurezza il mezzo e permesso ai bambini e agli accompagnatori che erano a bordo dell'autobus di scendere in autonomia. Le cause dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti e tutto si è risolto solo con un grosso spavento.