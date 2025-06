video suggerito

Asfalto cede improvvisamente su una strada di Carenno: motorino rimane incastrato nella buca L'asfalto ha ceduto improvvisamente sotto le ruote mentre percorreva la strada con il motorino. I tecnici hanno effettuato alcuni sopralluoghi per cercare di capire che cosa possa aver causato il cedimento.

Il motorino incastrato nella buca a Carenno (Fonte: Facebook).

Stava guidando tranquillamente in sella al suo motorino quando l'asfalto ha ceduto improvvisamente e una voragine si è aperta sotto ai suoi piedi. La ruota anteriore del mezzo è caduta nella buca e il motorino si è incastrato nell'asfalto. É successo nel comune di Carenno, in provincia di Lecco, sulla strada di via Verdi, lungo la circonvallazione che circonda il paese della Valle San Martino. Fortunatamente il motociclista se l'è cavata soltanto con un grande spavento, mentre i tecnici hanno transennato la zona e stanno cercando di capire che cosa possa aver causato il cedimento.

L'ipotesi più probabile è che si sia creato un spazio vuoto sotto l'asfalto e che il manto stradale abbia ceduto. Complice anche il caldo di questi ultimi giorni che potrebbe averlo indebolito. All'origine della voragine potrebbe esserci anche la rottura di una tubatura dell'acqua, che fuoriuscendo potrebbe aver eroso il terreno sotto la strada.

Nel frattempo la fotografia del cinquantino che sembra fondersi nell'asfalto ha cominciato a circolare online, accompagnata da una descrizione che avvisa: "Si è formata una buca pericolosa sulla carreggiata stradale in via Verdi, all'imbocco della circonvallazione. Prestare la massima attenzione". La zona pericolosa è stata delimitata e oggi gli addetti sono intervenuti per i primi sopralluoghi. Per il momento, però, restano ancora molti dubbi sulle possibili cause della voragine.