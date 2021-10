Buccinasco, mura il cadavere della madre per incassarne la pensione: erediterà l’appartamento È stato denunciato dalla compagna l’uomo di 50 anni di Buccinasco, paese alle porte di Milano, che ha murato il cadavere della madre morta a ottobre 2019 per continuare a incassarne la pensione. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, il 50enne è l’unico erede della donna e, una volta saldato il debito con l’Inps, erediterà l’appartamento.

L'uomo di Buccinasco (Milano) che ha murato il corpo della madre per due anni per poter continuare a incassarne gli assegni della pensione, è stato denunciato dalle autorità per truffa aggravata ai danni dello Stato e occultamento di cadavere. Nel frattempo gli sono stati sequestrati i conti correnti mentre lui si trova attualmente in prigione mentre i carabinieri cercano di fare piena luce sulla vicenda. Il paradosso, come riporta Cesare Giuzzi del Corriere della sera, è che l'uomo, essendo l'unico erede della donna, riceverà l'appartamento della madre non appena l'Inps verrà risarcita.

Le bugie sulla morte della madre e i soldi della pensione

La vicenda che ha colpito il paese alle porte di Milano nasce dalla scoperta, quasi casuale, della compagna del 50enne. Questa, che ha iniziato a frequentarlo nel settembre del 2020, aveva saputo dall'uomo di essere ormai orfano. il padre è seppellito a Milano mentre la madre, morta per cause naturali nell'ottobre del 2019, diceva vago l'uomo, era stata sepolta in Emilia. Eppure, i sospetti della compagna continuavano a crescere, specialmente perché nonostante il licenziamento in tempi di pandemia e la successiva crisi economica che ne sarebbe dovuta scaturire, le casse del 50enne non hanno mai pianto. Una serie di contraddizioni dell'uomo, messo alle strette dalla compagna, l'hanno indotto a cedere e a raccontare la verità. Subito dopo la morte della donna, infatti, l'ha murata nella camera da letto. Così facendo ha potuto continuare a incassare i 1.700 euro di pensione al mese. La compagna, una volta scoperta la storia intera, è andata dai carabinieri a denunciarlo. I militari hanno smurato la camera da letto trovando la salma della donna avvolta in teli di plastica, legno e argilla.