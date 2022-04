Brescia, trascinata con la forza fuori da un cimitero e stuprata: vittima una ragazza di 29 anni Ad aggredirla è stato un ragazzo di 24 anni, già in passato condannato per lo stesso reato. Per lui sono scattate nuovamente le manette.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

È stata prima trascinata con forza fuori dai cancelli di un cimitero e poi è stata violentata. Una sera da incubo l'ha vissuta una ragazza di 29 anni di Brescia. Dalle prime informazioni riportate da Brescia Today, la ragazza è stata stuprata nel giardino del cimitero Vantiniano verso le 22. Ad aggredirla è stato un ragazzo di 24 anni di origini nigeriane, già in passato condannato per lo stesso reato. Subito per lui sono scattate le manette grazie all'intervento della Polizia locale di Brescia. A soccorrere la giovane sono stati proprio gli agenti che hanno visto la 29enne comminare seminuda in lacrime e chiedendo aiuto.

La ragazza ha chiesto aiuto in strada

Nelle ore successive gli agenti hanno cercato di ricostruire quanto accaduto. La ragazza si sarebbe trovato la sera in via Milano in cerca forse di una dose di droga, come riporta la stampa locale: si sarebbe rivolta al 24enne che però dopo pochi minuti avrebbe iniziato ad essere violento con lei. L'ha trascinata fino a quando non sono arrivati alle porte del cimitero: nessuno residente della zona però si sarebbe accorto delle grida della donna. La 29enne è stata svestita e stuprata, infine è stata abbandonata. Dopo qualche minuto la donna ha avuto la forza per chiedere aiuto per strada. Ad avvistarla è stata una pattuglia della polizia locale che l'ha immediatamente soccorsa. La donna ha descritto il suo aggressore permettendo così agli agenti di mettersi a caccia dell'uomo. L'aggressore è stato fermato a pochi metri dal luogo della violenza, aveva provato a nascondersi al buio indossando un cappuccio. Ora per lui si riapriranno le porte del carcere: era stato arrestato per lo stesso reato negli anni precedenti. Già condannato, una volta uscito dal carcere ha ricommesso lo stesso reato.