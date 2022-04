Brescia, ragazza di 17 anni trascinata in auto e violentata fuori da una discoteca La violenza è avvenuta in parcheggio dalla discoteca Paradiso di via Casotti. Fermato l’aggressore, è un ragazzo di 20 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Una notte da incubo per una ragazza di 17 anni di Brescia. La giovane stava partecipando a una festa di compleanno di un amico sabato notte quando nel piazzale della discoteca è stata avvicinata da un ragazzo e violentata. Lo stesso ragazzo di cui aveva rifiutato le avances poco prima all'interno del locale. La violenza è avvenuta fuori dalla discoteca Paradiso di via Casotti. Il ragazzo, un 20enne straniero, è stato subito individuato dalle forze dell'ordine. Ora si trova nel carcere a Canton Mombello a Brescia.

La violenza in un'auto parcheggiata fuori dal locale

Stando alle informazioni riportate dal Giornale di Brescia, la ragazza è ancora sotto shock. La giovane, a breve 18enne, era in compagnia di un gruppo di amici impegnati a festeggiare il compleanno di uno di loro nel locale. Tutti si stavano divertendo poi i terribili minuti: alcuni testimoni hanno raccontato che la ragazza forse era uscita per fumare. Certo è che a un certo punto gli amici non l'hanno più vista. Una volta fuori è stata aggredita dal 20enne che l'ha fatta salire in macchina con la forza: qui è avvenuta la violenza. Il ragazzo non ha accettato il rifiuto della giovane.

Arrestato l'aggressore 20enne

Gli amici non vedendola per diversi minuti hanno iniziato a preoccuparsi. Così sono usciti dal locale e l'hanno trovata in lacrime e seminuda. Immediatamente è scattata la chiamata alla polizia alla famiglia della minore: agli agenti la ragazza ha raccontato quanto era accaduto, facendo una dettagliata descrizione del suo aggressore. Questo ha permesso ai poliziotti di individuare immediatamente il 20enne e fermarlo quando cercava di allontanarsi. Per lui si sono subito aperte le porte del carcere. Intanto la 18enne è stata soccorsa ed è stata trasferita in ospedale dove è stata visita dai medici. Con lei c'erano anche i genitori.