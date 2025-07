Boris Rezzonico ucciso dal figlio adottivo: il manager svizzero morto dopo una sola coltellata al cuore

Boris Rezzonico

Proseguono le indagini della Compagnia Carabinieri di Luino, con il supporto della squadra Rilievi del Nucleo Investigativo di Varese, per chiarire la dinamica e le motivazioni che hanno portato Francesco Rezzonico, 24 anni, a uccidere a coltellate il proprio padre adottivo 57enne Boris Rezzonico nella serata di domenica 6 luglio a Luino (Varese).

Secondo quanto ricostruito al momento il giovane, insieme al padre e al fratello, era partito nel pomeriggio dalla Svizzera per recarsi presso l’abitazione dove abita la madre in via Vittorio Veneto a Luino, giungendo nell'appartamento con la famiglia intorno alle 19. Qui, per ragioni ancora da chiarire, sarebbe scoppiato un violento litigio tra padre e figlio, al termine del quale il 24enne ha afferrato un coltello da cucina e affondato con forza la lama nel petto dell'uomo, togliendogli la vita con un solo fendente.

Questo è stato l'esito dell'autopsia, svolta ieri pomeriggio sul corpo del manager svizzero. Stando a quanto riferito dal medico legale Boris Rezzonico è stato ferito da un unico colpo, che ha leso un organo vitale e ucciso il 57enne sul colpo.

Francesco Rezzonico, dopo aver tentato la fuga, si trova ora in carcere. Nella giornata odierna il Sostituto Procuratore di Varese Carlo Parodi, che sta coordinando le indagini, ha disposto inoltre gli esami tossicologici al fine di accertare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti da parte del giovane, figlio adottivo dell'uomo insieme al fratello minore. Quest’ultimo verrà poi trasferito presso un istituto penitenziario idoneo all’accertamento di eventuali patologie psichiatriche.