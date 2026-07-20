Bomba della Seconda guerra mondiale trovata nel Lodigiano, era ancora attiva: fatta brillare dagli artificieri

La bomba si trovava dentro una scatola, nascosta nei pressi di un albero, lungo un sentiero a Secugnano, in provincia di Lodi. La scoperta è avvenuta ieri, domenica 19 luglio, grazie a due escursionisti.

Una granata d'artiglieria italiana risalente alla Seconda guerra mondiale è stata trovata dentro una scatola, nascosta nei pressi di un albero, lungo un sentiero a Secugnano, in provincia di Lodi. La scoperta è avvenuta ieri, domenica 19 luglio, grazie a due escursionisti che, mentre passeggiavano in località Stazione, hanno notato lo strano contenitore e hanno immediatamente allertato i carabinieri.

Così intorno alle 13 sul posto posto si sono precipitati i militari della stazione di Codogno con tre pattuglie, che hanno subito accertato la presenza di una granata d’artiglieria italiana risalente proprio alla Seconda guerra mondiale. Secondo quanto emerge dalle informazioni diffuse, l’ordigno, ben collocato all’interno della scatola, era ancora dotato della carica esplosiva.

I militari hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza l'area e a richiedere l’intervento degli artificieri del Nucleo Antisabotaggio, esperti nel trattare questo genere di materiale.

Dopo aver informato l’autorità giudiziaria, gli artificieri hanno sequestrato l'ordigno e una volta create le condizioni di sicurezza lo hanno fatto brillare intorno alle 13.30 una zona isolata poco distante.

Sul posto nel frattempo è giunto anche il sindaco di Secugnago, Mauro Salvalaglio. Non si sono registrati particolari disagi per i residenti, ai quali per ogni precauzione è stato chiesto di chiudere porte e finestre.

Ora i militari sono al lavoro per cercare di capire chi possa aver posizionato in quel punto la scatola con l'ordigno, mai individuata prima d'ora.