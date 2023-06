Bloccata nell’ascensore del palazzo e picchiata: il ladro aveva seguito la vittima fino in casa Picchiata e rapinata nell’ascensore di casa. È successo a una donna di 75 anni, residente in un condominio poco fuori dal centro di Lodi: era stata pedinata da un 40enne della provincia di Monza (con già precedenti alle spalle per rapina)

Picchiata e rapinata nell'ascensore di casa. È successo a una donna di 75 anni, residente in un condominio poco fuori dal centro di Lodi: era stata pedinata da un 40enne della provincia di Monza (con già precedenti alle spalle per rapina) che l'aveva notata per strada, e aveva atteso il suo ritorno nel palazzo per entrare in azione. Grazie alla testimonianza della donna e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, però, l'aggressore è stato immediatamente individuato e arrestato.

L'aggressione nell'ascensore di casa

Un assalto brutale, quello avvenuto all'interno dell'ascensore di casa della vittima. Il rapinatore, infatti, prima ha colpito la donna e l'ha spintonata fino a farle battere la testa a terra; successivamente le ha strappato dal collo con violenza una collanina d'oro, al punto da procurarle vistose escoriazioni al collo e la frattura di un piede.

"Un fatto violento e pianificato"

L'uomo, poi, si sarebbe dato alla fuga subito dopo aver ottenuto il gioiello. Fuga durata poche ore: le immagini delle telecamere di zona mostravano infatti nitidamente l’uomo, ripreso anche in volto, mentre seguiva a distanza l’ancora ignara vittima. "Un fatto violento pianificato da parte dell’uomo, che ha seguito la vittima per molti minuti e metri studiando i suoi movimenti sino a colpirla quando sapeva di poter agire praticamente indisturbato", secondo l'ordinanza di arresto.