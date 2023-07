Bimbo sfrattato di casa non può più andare a scuola: il pulmino è solo per residenti Da quando è stato sfrattato di casa, il bimbo vive in provincia di Mantova e non può più raggiungere la sede della Casa del Sole di San Silvestro.

A cura di Fabrizio Capecelatro

La sua famiglia, di origine nigeriane, è stata sfrattata di casa, a Mantova, lo scorso 27 giugno. Da allora si è trasferito a Goito con la madre, ospite di alcuni amici dei genitori, mentre il padre è a Bologna per lavorare. Dovrebbe frequentare quotidianamente la Casa del Sole di San Silvestro per superare le sue difficoltà, ma il pulmino che dovrebbe portarlo è solo per i residenti nel paese. E lui non lo è.

Bimbo sfrattato di casa

Nel periodo del Covid, a causa della mancanza di lavoro, la sua famiglia ha accumulato diversi affitti non pagati e, non riuscendo più a mettersi in pari, alla fine di giugno sono stati sfratti dalla casa in cui vivevano a Mantova. Il padre è andato a Bologna, ospite di alcuni familiari, dove fa il bracciante agricolo. Lui, con la madre, sono rimasti in provincia di Mantova nella speranza che il piccolo potesse continuare a frequentare l'associazione che lo aiuta a integrarsi in Italia e superare le varie difficoltà.

«Mamma e figlio dopo qualche giorno a Bologna, sabato scorso sono tornati a Mantova perché speravano che il lunedì successivo il bimbo avrebbe potuto andare da Goito alla Casa del Sole con il pulmino del Comune di Goito. E invece alla mamma hanno detto che non c’era posto", raccontano alcuni amici al quotidiano locale la Gazzetta di Mantova.

"Il pulmino è solo per residenti"

In effetti il Comune di Goito, poco più di 10mila abitanti, ha un servizio di scuolabus curato da alcuni volontari che si occupa di portare i giovani concittadini a Mantova, che dista circa una ventina di minuti in macchina, o negli altri comuni limitrofi dove sono presenti quei servizi che nel piccolo paesino non ci sono.

Il problema è che per poterne usufruire bisogna essere, appunto, cittadini di Goito. A spiegarlo è, sempre alla Gazzetta di Mantova, l’assessore ai servizi sociali Matteo Biancardi: "Purtroppo il bimbo è solo ospite a Goito ma risiede ancora a Mantova e quindi tocca ai loro servizi sociali intervenire. Noi abbiamo chiesto un confronto al più presto per risolvere il problema perché siamo disponibili a farlo".

Un'altra storia che dimostro come, fra cavilli e formalismo vari, chi vuole provare a integrarsi in Italia viene ostacolato dalla burocrazia.