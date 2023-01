Bimbo di due anni lasciato solo in auto senza sicure: denunciati i genitori Un bimbo di due anni è stato trovato in lacrime all’interno di un suv: i genitori lo hanno lasciato solo mentre sbrigavano alcune pratiche in Comune. Per loro è scattata la denuncia per abbandono di minori.

A cura di Giorgia Venturini

I genitori lo avevano lasciato solo in auto senza inserire le sicure e in divieto di sosta. Così la polizia ha trovato un bimbo di due anni all'interno di un suv. Il padre e la madre, due quarantenni cinesi, erano entrati nell'ufficio dell'anagrafe per sbrigare delle commissioni. Quanto siano stati nell'ufficio non è chiaro. Ma soprattutto agli agenti della polizia locale non sono riusciti a spiegare perché non l'hanno portato con loro.

Il piccolo tranquillizzato dagli agenti di polizia

Tutto è successo nei giorni scorsi a Buccinasco, alle porte di Milano. Gli agenti si sono insospettiti nel vedere un suv parcheggiato in divieto di sosta e sentendo dei pianti. Così si sono avvicinati e hanno visto il bimbo di due anni chiuso in auto. Hanno provato ad aprire la porta e si sono sorpresi nell'accorgersi che l'auto non era chiusa con le sicure: uno degli agenti ha tranquillizzato il bambino mentre un altro è andato alla ricerca dei genitori.

I genitori si trovavano in Comune

I due quarantenni sono stati trovati all'interno dell'anagrafe in Comune. Erano entrati circa mezzora prima: la coppia è stata accompagnata al comando di polizia dove per loro è scattata una denuncia per abbandono di minore aggravato. Ora alle autorità giudiziarie dovranno fornire tutti i dettagli del caso. Al momento non sono riusciti a spiegare il motivo di un simile gesto.