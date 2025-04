Bimbo di 9 anni sfugge alla mamma e precipita per 10 metri nella tromba delle scale a Legnano: è grave

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un bambino di 9 anni è ricoverato con prognosi riservata all'ospedale di Legnano (nella Città Metropolitana di Milano) in seguito a una caduta in casa da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo sarebbe precipitato nella tromba delle scale dal secondo piano della palazzina dove abita con la famiglia. Subito operato, gli è stata asportata la milza ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10:30 della mattinata di oggi, martedì 29 aprile, in un condominio popolare di via Pisacane a Legnano. Stando a quanto ricostruito, il bambino, con disabilità, sarebbe sfuggito al controllo della madre. La donna, di origini egiziane, che portava in braccio il fratellino, avrebbe aperto la porta dell'appartamento per uscire, quando il figlio di 9 anni sarebbe corso fuori. Arrivato alla balaustra delle scale interne, si sarebbe sporto e avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto.

Il personale sanitario, intervenuto con la massima urgenza insieme ai carabinieri della Stazione di Legnano, lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano. I medici lo hanno operato subito per asportargli la milza. Il piccolo avrebbe riportato nella caduta anche un trauma cranico ma gli esami non hanno evidenziato emorragie cerebrali. Quando le sue condizioni di salute si saranno stabilizzate, verrà trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che dispone di un reparto pediatrico specializzato.