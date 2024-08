video suggerito

Bimba si ustiona a Soresina rovesciandosi addosso una pentola d'acqua bollente Momenti di apprensione oggi pomeriggio per una bambina di Soresina, che è rimasta ustionata ad un braccio e ad una gamba a causa di una pentola con dell'acqua bollente che le è caduta addosso.

A cura di Alessia Rabbai

Una bambina è rimasta ustionata, dopo essersi accidentalmente rovesciata una pentola d'acqua bollente, che era sui fornelli. L'episodio, un incidente domestico, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 agosto, nel Comune di Soresina, in provincia di Cremona. La piccola ha avuto biosgno del trasporto in ospedale per le ustioni riportate. Da quanto si apprende fortunatamente non rischia di morire e non è grave.

Soccorsa in eliambulanza

Secondo le informazioni apprese la bambina al momento dell'accaduto si trovava in casa con i genitori. Pare che la sua attenzione fosse attratta da uno smartphone messo in carica, che ha provato ad afferrare. Nel prenderlo ha urtato inavvertitamente contro il manico della pentola, che si è rovesciata, cadendo sopra di lei. Sono stati momenti di paura, i genitori hanno subito dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento dei soccorsi. Sul posto in poco tempo è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso, che si è accertato che stesse bene, l'ha presa in carico e trasportata con l'eliambulanza all'ospedale San Carlo di Milano in codice giallo.

La bimba ustionata ad un braccio e ad una gamba

La piccola paziente arrivata in volo al pronto soccorso del nosocomio milanese è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende a seguito dell'incidente domestico ha riportato ustioni un braccio e ad una gamba. Presenti nell'abitazione di Soresina i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e hanno parlato con i genitori della bambina, per ricostruire la dinamica.