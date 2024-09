video suggerito

Cucina con il figlio di un anno in braccio, l'acqua bollente finisce addosso al piccolo: gravemente ustionato Il bimbo ha riportato ustioni di secondo grado a collo e torace ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale pediatrico Buzzi di Milano. È successo a Mortara (Pavia) nella serata di domenica 15 settembre.

Stava cucinando con il figlio di un anno in braccio quando la pentola con l'acqua bollente è caduta a terra, investendo il piccolo. Ha riportato serie ustioni a collo e torace il bimbo che ieri sera domenica 15 settembre a Mortara (Pavia) è stato trasportato con l'eliosoccorso in codice giallo all'ospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano: non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni di salute restano comunque molto serie.

Sul luogo dell'incidente domestico sono intervenuti anche la polizia locale e i carabinieri: a chiamarli la madre stessa, una 24enne di origine ucraina.

Secondo quando ricostruito finora, la giovane donna stava armeggiando ai fornelli con in braccio il bimbo di un anno e il pentolino sul fuoco, che conteneva acqua in ebollizione, sarebbe stato urtato accidentalmente, forse da un gesto improvviso del bambino. Cadendo a terra, l'acqua bollente è così schizzata verso l'alto e ha colpito in pieno il piccolo, che ha riportato ustioni di secondo grado, mentre la madre è rimasta illesa.