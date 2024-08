video suggerito

Prende fuoco l’olio per friggere, uomo si ustiona a una mano: ricoverato Incidente domestico a Trivolzio (Pavia): l’olio per friggere ha preso fuoco e ha ustionato un uomo di 51 anni che è finito in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, domenica 18 agosto, si è verificato un incidente domestico a Trivolzio, un comune che si trova nella provincia di Pavia. Un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ustionato a una mano mentre stava cucinando in casa sua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 51enne si trovava ai fornelli. Stava friggendo alcuni alimenti quando, per cause ancora da accertare, l'olio ha preso fuoco e si è alzata una fiammata. Si è quindi ustionato una mano. Fortunatamente è riuscito a chiamare i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118.

Gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure sul posto e poi hanno trasferito l'uomo con un'ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato gravi ustioni a una mano. Nel frattempo, nella sua abitazione, i vigili del fuoco inviati dal comando provinciale hanno provveduto a spegnere l'incendio. Le fiamme hanno arrecato danni solo alla cucina. Le altre stanze dell'abitazione non sono state invece interessate.

I carabinieri invece hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica.